Реплику McLaren F1 с алтайскими номерами перепутали с красным диваном в Новосибирске

Красный спортивный автомобиль заметили на Бронных переулках в Новосибирске. Автор видео удивился неожиданной встрече.

«Это Таймс-сквер что ли? Это Бронный переулок. Алло. Тут такого не должно быть», — удивился новосибирец.

В комментариях к записи отметили, что как минимум неделю наблюдают McLaren F1 на улицах города. При этом не все знают, что машина самодельная. А некоторые даже не сразу поняли, что это автомобиль.

«Где-то неделю назад проезжала по улице Герцена и издалека показалось, что толпа подростков принесла диван и сидит. Но, подъехав ближе, поняла, что сидят они на этой машине. Как она вообще умудряется проезжать по нашим дорогам — непонятно», — написала жительница Новосибирска.



Напомним, в 2020 году самодельную McLaren F1 продавал житель Барнаула за 1,75 млн рублей. Соответствующее объявление появлялось в апреле и в июле.

«Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД», — отметил продавец.

«Суперкар» собран на базе Toyota Mark II второго поколения, укомплектован 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.