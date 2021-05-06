Резко вырос импорт легковых автомобилей

Физические объемы импорта легковых автомобилей в Россию подскочили в январе-марте на 47,3% в годовом сопоставлении до 76,9 тыс. единиц.

В стоимостном исчислении импорт легковых машин за указанный период увеличился на 42,7% до $1,926 млрд, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт легковых автомобилей из России в физическом выражении вырос в январе-марте на 10,7% — до 18,6 тыс. штук (было поставлено авто на $283 млн).

По оценкам комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV в России уменьшились в марте 2021 года на 5,7% в годовом сопоставлении (после роста на 0,8% в феврале, сокращения на 4,2% в январе и на 2,1% в декабре-2020) до 148,676 тыс. единиц, пишет «Росбалт».

За первые три месяца нынешнего года продажи снизились на 2,8%.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали автомобили с пробегом.