"Росгосстрах" обрушил статистику выплат по ОСАГО

Снижения сборов, сопоставимого с падением выплат по ОСАГО, при этом не зафиксировано — оно составило лишь 4,6% (до 46 млрд рублей).

Количество проданных в первом квартале 2018 года полисов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,3% — до 7,9 млн рублей.

В Центробанке пояснили, что такой разнобой в показателях связан с "деятельностью отдельных крупных игроков на рынке ОСАГО".

По статистике ЦБ РФ, самое существенное снижение выплат — в 3,5 раза (с 21,3 млрд рублей до 6,1 млрд рублей) — зафиксировано у компании "Росгосстрах", которая осенью 2017 года пострадала при санации банка "ФК Открытие", пишет polit.ru.

Соответственно в первом квартале прошлого года на РГС приходилось около 40% всех страховых выплат по ОСАГО и четверть рынка этого вида страхования, а по итогам первого квартала 2018 года — 9,8% рынка и 19% от общего объема выплат.

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