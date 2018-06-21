"Росгосстрах" обрушил статистику выплат по ОСАГО

В первом квартале 2018 года выплаты страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с январем-мартом 2017 года снизились с 52 млрд рублей до 32 млрд рублей — то есть более чем в 1,5 раза. сообщает РБК со ссылкой на статистику, обнародованную Банком России.
Снижения сборов, сопоставимого с падением выплат по ОСАГО, при этом не зафиксировано — оно составило лишь 4,6% (до 46 млрд рублей).
Количество проданных в первом квартале 2018 года полисов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,3% — до 7,9 млн рублей.
В Центробанке пояснили, что такой разнобой в показателях связан с "деятельностью отдельных крупных игроков на рынке ОСАГО".
По статистике ЦБ РФ, самое существенное снижение выплат — в 3,5 раза (с 21,3 млрд рублей до 6,1 млрд рублей) — зафиксировано у компании "Росгосстрах", которая осенью 2017 года пострадала при санации банка "ФК Открытие", пишет polit.ru.
Соответственно в первом квартале прошлого года на РГС приходилось около 40% всех страховых выплат по ОСАГО и четверть рынка этого вида страхования, а по итогам первого квартала 2018 года — 9,8% рынка и 19% от общего объема выплат.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.