Российские богачи пересаживаются с Ferrari на Lamborghini

В 2017 году состоятельные граждане РФ приобрели 31 спорткар Lamborghini и 29 – Ferrari. Впервые за всю историю продаж Lamborghini сумела опередить конкурента по числу проданных машин. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "АВТОСТАТ".
По информации агентства, российские продажи Lamborghini в 2017 увеличились на четверть. 21 человек купил суперкар Huracan, еще 10 предпочли модель Aventador.
Большинство покупателей Lamborghini живут в Москве и Подмосковья. 20 новых моделей этого бренда зарегистрировали именно там. В Санкт-Петербурге на учет поставили 6 таких машин, в Краснодарском крае – 3. По одному экземпляру отправилось во Владимирскую и Вологодскую области.
Спрос на новые Ferrari в России, напротив, сократился на 9%. Но география поклонников марки шире: помимо обеих столиц новые итальянские суперкары появились в Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Калужской областях.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.