Российские богачи пересаживаются с Ferrari на Lamborghini

По информации агентства, российские продажи Lamborghini в 2017 увеличились на четверть. 21 человек купил суперкар Huracan, еще 10 предпочли модель Aventador.

Большинство покупателей Lamborghini живут в Москве и Подмосковья. 20 новых моделей этого бренда зарегистрировали именно там. В Санкт-Петербурге на учет поставили 6 таких машин, в Краснодарском крае – 3. По одному экземпляру отправилось во Владимирскую и Вологодскую области.

Спрос на новые Ferrari в России, напротив, сократился на 9%. Но география поклонников марки шире: помимо обеих столиц новые итальянские суперкары появились в Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Калужской областях.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.