Российские чиновники хотят установить в автобусы системы распознавания лиц

Минстрой предложил внедрить на общественном транспорте в российских городах биометрические комплексы распознавания лиц. С ее помощью хотят брать с пассажиров оплату, пишет газета «Известия».

Замглавы Минстроя Андрей Чибис считает, что такая технология позволит наладить автоматическую оплату проезда и позволит отказаться от турникетов и кондукторов.

В качестве примера он привел общественный транспорт в Москве. Там люди рассчитываются транспортными картами при входе. Пока все пройдут черед турникет, посадка затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета.

Чибис считает, что нужно рекомендовать такую систему всем городам. Но прежде чиновники Минстроя планируют поехать в Китай и лично посмотреть, как работает эта система там.

Издание отмечает, что система распознавания лиц действует в московском метро. С ее помощью поймали несколько человек, которые находились в розыске. Но оплату с пассажиров она взимать не умеет. Также подобную систему применяли во время футбольного ЧМ-2018 в России.