Российские чиновники хотят установить в автобусы системы распознавания лиц

Замглавы Минстроя Андрей Чибис считает, что такая технология позволит наладить автоматическую оплату проезда и позволит отказаться от турникетов и кондукторов.
В качестве примера он привел общественный транспорт в Москве. Там люди рассчитываются транспортными картами при входе. Пока все пройдут черед турникет, посадка затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета.
Чибис считает, что нужно рекомендовать такую систему всем городам. Но прежде чиновники Минстроя планируют поехать в Китай и лично посмотреть, как работает эта система там.
Издание отмечает, что система распознавания лиц действует в московском метро. С ее помощью поймали несколько человек, которые находились в розыске. Но оплату с пассажиров она взимать не умеет. Также подобную систему применяли во время футбольного ЧМ-2018 в России.