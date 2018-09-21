Розовые парковки и чистые машины: чем Корея удивила барнаульских автомобилистов

Об устройстве дорог
— Встречные потоки на трассах разделяют бетонные ограждения в человеческий рост. Это исключает вероятность лобового столкновения. Кроме того, благодаря этому водители не слепят друг друга фарами.
— В городах почти на всех улицах также есть разделительные полосы. Иногда на небольших улочках вместо них стоят металлические столбики. Выполнить самый опасный обгон — по встречной — здесь невозможно.
— На трассах скорость ограничена 100 км/ч. Корейские водители немного превышают ее — на 10−20 км/ч. Лихачей же практически нет.
— На дорогах помимо знаков с ограничениями скорости установлены знаки с указанием дистанции, которую нужно соблюдать водителю.
— Тротуары отделены от проезжей части ограждениями. У пешеходных переходов от наездов автомобилей людей защищают столбики;
— Тактильная плитка для слепых уложена так, что она реально помогает инвалидам по зрению передвигаться по городу;
— Перед пешеходными переходами асфальт раскрашивают красным — чтобы водители снижали скорость;
— Почти все трассы — платные;
— В городах много путепроводов и развязок в несколько уровней, в том числе с 12 полосами для движения;
— На дорогах нет ям и луж. Ливневки отлично работают как в столице, так и в провинциях. Даже после ливня на дорогах вода не скапливается. Поэтому все машины чистые, а в стране мало автомоек.
О штрафах и гаишниках
— На дорогах много камер. Перед ними вместо предупреждающих знаков корейцы устанавливают сине-красные мигалки как на полицейских машинах. Инспекторов же в городах и на трассах практически не встретишь;
— Штрафы за нарушения ПДД в Корее небольшие, но их нужно оплачивать быстро, иначе с каждым днем сумма взыскания будет расти.
О парковках
— Парковочные места узкие. Несмотря на это, почти все соблюдают разметку. Чтобы не поцарапать дверью чужую машину, на край двери многие корейцы надевают резиновую накладку;
— На парковках у супермаркетов можно встретить места, обозначенные розовой разметкой. Они предназначены для женщин. Эти места не отличаются по размеру от обычных, но расположены ближе ко входу;
— Нарушителям правил парковки полицейские дают шанс «исправиться»: когда они подъезжают, то издают специальный сигнал. Если в течение 10 секунд водитель не уехал, ему выпишут штраф.
О манерах и предпочтениях автомобилистов
— Корейские водители не самые вежливые: если кто-то ошибся, это вызывает агрессию остальных участников движения — его стараются проучить. Также они реже пропускают друг друга, чем барнаульские водители.
— Водители не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах. Впрочем, в Корее много регулируемых, а также надземных и подземных переходов.
— Практически все в Корее ездят на машинах местного производства. Доминирует KIA, следом по популярности идет Hyundai.
— Корейцы не любят тюнинговать свои автомобили и предпочитают выбирать машины нейтральных цветов — серые, черные или белые.
Лариса Мищенкова,
руководитель БЦВВМ:
Корейская транспортная инфраструктура впечатляет. Главное для меня — я чувствовала себя на дорогах в полной безопасности. Хочется, чтобы и нашем городе я когда-нибудь ездила с таким же ощущением.
Факт
Бензин в Корее стоит около 100 рублей за литр. При этом достаток среднего корейца примерно в четыре раза выше, чем у барнаульцев.