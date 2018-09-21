Розовые парковки и чистые машины: чем Корея удивила барнаульских автомобилистов

В начале сентября руководители «Барнаульского центра высшего водительского мастерства» (БЦВВМ) Антон и Лариса Мищенковы побывали в Южной Корее. За 11 дней они проехали большую часть страны. Наблюдениями за тем, как устроена транспортная инфраструктура в Корее, они поделились с altapress.ru.

Об устройстве дорог

— Встречные потоки на трассах разделяют бетонные ограждения в человеческий рост. Это исключает вероятность лобового столкновения. Кроме того, благодаря этому водители не слепят друг друга фарами.

— В городах почти на всех улицах также есть разделительные полосы. Иногда на небольших улочках вместо них стоят металлические столбики. Выполнить самый опасный обгон — по встречной — здесь невозможно.

Разделительные барьеры. Антон Мищенков

— На трассах скорость ограничена 100 км/ч. Корейские водители немного превышают ее — на 10−20 км/ч. Лихачей же практически нет.

— На дорогах помимо знаков с ограничениями скорости установлены знаки с указанием дистанции, которую нужно соблюдать водителю.

— Тротуары отделены от проезжей части ограждениями. У пешеходных переходов от наездов автомобилей людей защищают столбики;

— Тактильная плитка для слепых уложена так, что она реально помогает инвалидам по зрению передвигаться по городу;

Дорожная инфраструктура в Южной Корее Антон Мищенков

— Перед пешеходными переходами асфальт раскрашивают красным — чтобы водители снижали скорость;



— Почти все трассы — платные;



— В городах много путепроводов и развязок в несколько уровней, в том числе с 12 полосами для движения;



— На дорогах нет ям и луж. Ливневки отлично работают как в столице, так и в провинциях. Даже после ливня на дорогах вода не скапливается. Поэтому все машины чистые, а в стране мало автомоек.

Дорожная инфраструктура в Южной Корее Антон Мищенков

О штрафах и гаишниках

— На дорогах много камер. Перед ними вместо предупреждающих знаков корейцы устанавливают сине-красные мигалки как на полицейских машинах. Инспекторов же в городах и на трассах практически не встретишь;

— Штрафы за нарушения ПДД в Корее небольшие, но их нужно оплачивать быстро, иначе с каждым днем сумма взыскания будет расти.

Дорожная инфраструктура в Южной Корее Антон Мищенков

О парковках

— Парковочные места узкие. Несмотря на это, почти все соблюдают разметку. Чтобы не поцарапать дверью чужую машину, на край двери многие корейцы надевают резиновую накладку;

— На парковках у супермаркетов можно встретить места, обозначенные розовой разметкой. Они предназначены для женщин. Эти места не отличаются по размеру от обычных, но расположены ближе ко входу;



— Нарушителям правил парковки полицейские дают шанс «исправиться»: когда они подъезжают, то издают специальный сигнал. Если в течение 10 секунд водитель не уехал, ему выпишут штраф.

Дорожная полиция в Корее ловит нарушителей правил парковки. Антон Мищенков

О манерах и предпочтениях автомобилистов

— Корейские водители не самые вежливые: если кто-то ошибся, это вызывает агрессию остальных участников движения — его стараются проучить. Также они реже пропускают друг друга, чем барнаульские водители.



— Водители не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах. Впрочем, в Корее много регулируемых, а также надземных и подземных переходов.

— Практически все в Корее ездят на машинах местного производства. Доминирует KIA, следом по популярности идет Hyundai.

— Корейцы не любят тюнинговать свои автомобили и предпочитают выбирать машины нейтральных цветов — серые, черные или белые.

Дорожная инфраструктура в Южной Корее Антон Мищенков

Лариса Мищенкова,

руководитель БЦВВМ:

Корейская транспортная инфраструктура впечатляет. Главное для меня — я чувствовала себя на дорогах в полной безопасности. Хочется, чтобы и нашем городе я когда-нибудь ездила с таким же ощущением.

Факт

Бензин в Корее стоит около 100 рублей за литр. При этом достаток среднего корейца примерно в четыре раза выше, чем у барнаульцев.