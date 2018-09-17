Питерские специалисты показали, где в Барнауле нужно проложить велодорожки

В Барнауле можно организовать несколько велодорожек, по которым горожане смогут добираться из спальных районов в центр. Конкретные маршруты разработала питерская компания «СПБ-Энерготехнологии».

«СПБ-Энерготехнологии» подготовила комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) для Барнаула. В документе упоминаются четыре маршрута для велодорожек.

Разработчики предполагают, что по пр. Ленина велодорожки можно организовать по нечетной стороне на отрезке от ул. Космонавтов до площади Октября, а далее — по бульвару.

На ул. Попова планируется велодорожка с двухсторонним движением по нечетной стороне, но с оговоркой: если не получится, то надо сделать две односторонние обособленные велодорожки по обеим сторонам ул. Попова «за счет использования газона».

По Павловскому тракту велодорожку предлагают организовать по нечетной стороне.

Расчетная скорость движения составит 15 км/ч. Ширина проезжей части однополосной для одностороннего движения: 0,75−1 метр. Ширина проезжей части двухполосной со встречным движением — 2 метра.

Из КСОДДа:

На протяжении каждого веломаршрута конструкция проезжей части и пешеходной зоны позволяет дополнительное устройство велосипедных дорожек как обособленных, так и совмещенных с тротуаром или пешеходной дорожкой. Строительство велодорожек возможно за счет сокращения ширины зеленых зон либо пешеходных дорожек.

Велосипед. Михаил Хаустов

Авторы документа отмечают, что они представляют лишь «основные направления развития велосипедного движения» в Барнауле. Детально проработать идею предстоит проектировщикам.

Отметим, что в документе даны описания только трех маршрутов из четырех. При этом они противоречат тому, что изображено на схеме.

Нужны ли велодорожки в Барнауле?

В городе нет ни одной велодорожки, поэтому велосипедистам приходится делить дорогу с автомобилистами. Велолюбители жалуются, что водители авто попросту не принимают их за полноценных участников дорожного движения.

Велосипеды. Михаил Хаустов

В 2015 году году барнаульский архитектор Александр Деринг, поддержав проект «Цивилизованный город», предложил создать велодорожки на центральной аллее пр. Ленина. Идея вызвала неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны велосипедистов. Проект посчитали непродуманным. Но о необходимости таких дорожек все равно продолжают говорить.

Что такое КСОДД и почему его делают питерцы?

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)

В 2017 году администрация Барнаула выделила на это 12 млн рублей. Тендер выиграла фирма «СПБ-Энерготехнологии». Она взялась выполнить КСОДД менее чем за 3 млн рублей. Эксперты говорили, что за такие деньги выполнить качественную работу нельзя. Чиновники обещали, что не примут документ, если он будет сделан бестолково. В итоге КСОДД приняли, отчет о проделанной работе опубликован на сайте мэрии.