Новосибирский архитектор перечислил недостатки новой набережной в Барнауле

Новая набережная Оби у Барнаула выполнена с недостатками и не во всем соответствует заявленному проекту. К такому выводу пришел президент "Сибирской ассоциации архитекторов и дизайнеров" (САДА) Андрей Радаев. Он прогулялся по набережной и нагорному парку 28 июня.
Андрей Радаев вместе с новосибирскими коллегами и членами барнаульского отделения САДА назвал следующие недостатки:
- непонятно, есть ли на набережной парковка или нет. Автомобилисты сюда заезжают, но где им оставлять машины непонятно;
- на террасах нет подпорных стенок, из-за чего грунт со склонов будет ссыпаться;
- нет ливневок, хотя они обозначены в визуализации проекта;
- нет деревьев, а высаженные кусты уже зачахли и заросли бурьяном;
- тротуарная плитка во многих местах повреждена, в некоторых вспучилась, а в некоторых — заляпана краской, которая летела во все стороны, когда рабочие покрывали краской конструкции с теневым навесом.
- амфитеатр получился скромнее, чем выглядела в визуализации проекта. На нем неправильно смонтировали материал для сидений. Их прикрутили болтами насквозь, а должны были использовать клипсы, по которым материал должен ездить как по рельсам. Неправильное крепление может привести к проблемам: нагревании каждая доска расширяется на 4 мм, и при креплении на болты ее может разорвать;
- подъемы по лестницам в нагорный парк недоступны для пожилых, инвалидов, людей с колясками;
- в нагорном парке нет велодорожки, которая предусмотрена в проекте;
- на одной из площадок главной лестницы в нагорный парк шатаются перила. Возможно, их повредил ураган. Однако опасное место не огорожено.
Все замечания и предложения, как исправить ситуацию, представители архитектурного и дизайнерского сообщества оформят в виде аналитической записки и передадут в администрацию города и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Качество самого проекта и концепцию туробъектов Андрей Радаев обсуждать не стал.
Андрей Радаев,
президент "Сибирской ассоциации архитекторов и дизайнеров":
— Я знаю, в Барнауле есть разные мнения по поводу того, уместна здесь набережная или нет. Я думаю, уместна, раз сюда приходят люди и радуются. Но она должна быть больше и красивее. Проект делали серьезные, профессиональные люди. И если его выбрали, надо проследить, чтобы его качественно реализовали.
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