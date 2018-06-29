Новосибирский архитектор перечислил недостатки новой набережной в Барнауле

Андрей Радаев вместе с новосибирскими коллегами и членами барнаульского отделения САДА назвал следующие недостатки:

непонятно, есть ли на набережной парковка или нет. Автомобилисты сюда заезжают, но где им оставлять машины непонятно;



на террасах нет подпорных стенок, из-за чего грунт со склонов будет ссыпаться;

нет ливневок, хотя они обозначены в визуализации проекта;

нет деревьев, а высаженные кусты уже зачахли и заросли бурьяном;

тротуарная плитка во многих местах повреждена, в некоторых вспучилась, а в некоторых — заляпана краской, которая летела во все стороны, когда рабочие покрывали краской конструкции с теневым навесом.



амфитеатр получился скромнее, чем выглядела в визуализации проекта. На нем неправильно смонтировали материал для сидений. Их прикрутили болтами насквозь, а должны были использовать клипсы, по которым материал должен ездить как по рельсам. Неправильное крепление может привести к проблемам: нагревании каждая доска расширяется на 4 мм, и при креплении на болты ее может разорвать;



подъемы по лестницам в нагорный парк недоступны для пожилых, инвалидов, людей с колясками;

в нагорном парке нет велодорожки, которая предусмотрена в проекте;

на одной из площадок главной лестницы в нагорный парк шатаются перила. Возможно, их повредил ураган. Однако опасное место не огорожено.



Все замечания и предложения, как исправить ситуацию, представители архитектурного и дизайнерского сообщества оформят в виде аналитической записки и передадут в администрацию города и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Качество самого проекта и концепцию туробъектов Андрей Радаев обсуждать не стал.

Андрей Радаев,

президент "Сибирской ассоциации архитекторов и дизайнеров":