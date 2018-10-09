Рядом с ТЦ «Галактика» в Барнауле иномарка перевернулась на крышу

ДТП с участием двух машин произошло около торгового центра «Галактика» примерно в 20:00. По словам очевидцев, водитель Subaru столкнулся с другим автомобилем, не справился с управлением, отлетел с проезжей части, снес дорожный знак и перевернулся.
После аварии автомобиль лежал на дороге. У второй машины было оторвано колесо, пишут в сообществе «Инцидент Барнаул».
ДТП около ТЦ «Галактика».
vk.com/incident22
На место ДТП приехали сотрудники ДПС, пожарные и медики. По словам очевидцев, в аварии могут быть пострадавшие.
Выясняются обстоятельства произошедшего.