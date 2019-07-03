Стало известно, когда вернут автобусы на маршруты в пригороде Барнаула

На маршруты, связывающие Повалиху и Боровиху с Барнаулом, с 4 июля должен выйти новый перевозчик, сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России». Это временная мера до того, как проведут конкурс на перевозку по рейсам.

Если перевозчик не обслуживает маршрут три дня, то на его место, по нормам, временно встает другой — до тех пор, пока не разыграют новый конкурс.

Иван Мордовин,

заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению , член фракции «Единая Россия»:

Жители Первомайского района обращались в партию с этой проблемой и мы были в диалоге с Минтрансом Алтайского края. Безусловно, для жителей Боровихи и Повалихи в эти три дня сложилась напряженная ситуация с транспортным сообщением, не везде можно было воспользоваться железнодорожным транспортом. Теперь сообщение восстановится и, надеюсь, такое не повторится.

По словам Мордовина, в региональном минтрансе уверяют, что аналогичных ситуаций в других муниципалитетах случиться не должно. Все краевые рейсы будут выполняться, как и прежде.

Напомним, 1 июля не вышли в рейс автобусы пригородных маршрутов № 251 «Барнаул — Боровиха» и № 250 «Барнаула-Повалихи- Кислуха».

Дело в том, что компании «Транс-Лайн», которая обслуживала маршруты, отказали в продлении лицензии. Директор фирмы считает, что ее необоснованно лишили права возить пассажиров.