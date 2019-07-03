Стало известно, когда вернут автобусы на маршруты в пригороде Барнаула

Если перевозчик не обслуживает маршрут три дня, то на его место, по нормам, временно встает другой — до тех пор, пока не разыграют новый конкурс.
Иван Мордовин,
заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению, член фракции «Единая Россия»:
Жители Первомайского района обращались в партию с этой проблемой и мы были в диалоге с Минтрансом Алтайского края. Безусловно, для жителей Боровихи и Повалихи в эти три дня сложилась напряженная ситуация с транспортным сообщением, не везде можно было воспользоваться железнодорожным транспортом. Теперь сообщение восстановится и, надеюсь, такое не повторится.
По словам Мордовина, в региональном минтрансе уверяют, что аналогичных ситуаций в других муниципалитетах случиться не должно. Все краевые рейсы будут выполняться, как и прежде.
Напомним, 1 июля не вышли в рейс автобусы пригородных маршрутов № 251 «Барнаул — Боровиха» и № 250 «Барнаула-Повалихи- Кислуха».
Дело в том, что компании «Транс-Лайн», которая обслуживала маршруты, отказали в продлении лицензии. Директор фирмы считает, что ее необоснованно лишили права возить пассажиров.