Садоводческие маршруты в Барнауле запустят 17 апреля

В воскресенье, 17 апреля, начнут работу маршруты № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151.
18 апреля на линию выйдут садоводческие маршруты № 111, 124, 124к, 125.
С 19 апреля начинают работу еще два маршрута: № 112, 112 т.
«Транспортную доступность садоводства „Эллара“ обеспечит автобусный маршрут № 118э с сохранением интервала движения и расписания ранее действующего автобусного маршрута № 123», — уточнили в мэрии.
В будние дни маршруты будут обслуживаться 25 единицами подвижного состава и 32 единицами — в выходные и праздничные дни.
Ознакомиться с расписанием садоводческих маршрутов можно по ссылке. Работать сезонные маршруты будут до 16 октября включительно.
«Садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида „Льготная“ и „Пенсионная“. Бесплатный проезд также предоставляется детям до 7 лет», — напомнили в мэрии.