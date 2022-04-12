12 апреля
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Автоновости

Садоводческие маршруты в Барнауле запустят 17 апреля

В Алтайском крае стартовал дачный сезон, в связи с этим в Барнауле начинают работу 14 садоводческих автобусных маршрутов, сообщает мэрия города.

Барнаульский садовод.
Барнаульский садовод.
barnaul.org

В воскресенье, 17 апреля, начнут работу маршруты № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151.

18 апреля на линию выйдут садоводческие маршруты № 111, 124, 124к, 125.

С 19 апреля начинают работу еще два маршрута: № 112, 112 т.

«Транспортную доступность садоводства „Эллара“ обеспечит автобусный маршрут № 118э с сохранением интервала движения и расписания ранее действующего автобусного маршрута № 123», — уточнили в мэрии.

В будние дни маршруты будут обслуживаться 25 единицами подвижного состава и 32 единицами — в выходные и праздничные дни.

Ознакомиться с расписанием садоводческих маршрутов можно по ссылке. Работать сезонные маршруты будут до 16 октября включительно.

«Садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида „Льготная“ и „Пенсионная“. Бесплатный проезд также предоставляется детям до 7 лет», — напомнили в мэрии.

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