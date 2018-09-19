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Самарские мастера сделают из Lada Vesta авто для дрифта

Компания Clubturbo, специализирующаяся на тюнинге автомобилей, приобрела Lada Vesta для полной переработки в спортивный дрифт-автомобиль. Проект стартовал года назад и сейчас готов на 50%, пишет «Российская газета».

LADA VESTA CROSS
LADA VESTA CROSS
ССО

Clubturbo уже собрали один болид на базе ВАЗ-2107. На этот раз тюнеры из Самары добавили кузову автомобиля пластиковый аэродинамический обвес DFTZ, установили привод на заднюю ось, каркас безопасности и облегченные композитные детали — двери, капот, крышка багажника. В салоне используется передняя панель из карбона.

Завершить работы над болидом планируют к очередным соревнованиям по дрифту RDS GP. На Lada Vesta DFTZ предстоит установить японский 6-цилиндровый двигатель Toyota 2JZ-GTE объемом 3 литра мощностью до 500−600 л.с. Мотор будет работать в паре с коробкой передач Getrag.

Передняя и задняя подвески изготовлены по оригинальному проекту, специально для дрифта, но задний мост взят также от Mark II.

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