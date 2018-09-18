Читайте нас в соцсетях
18 сентября 6°C
380

В Барнауле грузовикам могут запретить ездить по Павловскому тракту и Строителей

К 2025 году в Барнауле нужно запретить движение грузовиков по Павловскому тракту и проспекту Строителей. Предполагается, что это снизит заторы и шум, а также улучшит экологию. Такое предложение содержится в комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД), которую приняла администрация Барнаула.

Пробки в Барнауле из-за ремонта на Павловском тракте. Полдень 20 июня 2013 года.
Пробки в Барнауле из-за ремонта на Павловском тракте. Полдень 20 июня 2013 года.
Олег Богданов

Разработчики КСОДД из петербургской компании «СПБ-Энерготехнологии» предлагают сформировать в Барнауле «грузовой каркас». Это улицы, где можно ездить на грузовиках. Каркас будет проходить на улицам Трактовой, Власихинской, Попова, Калинина, Гоголя, Кутузова, Партизанской, а также по проспектам Космонавтов, Калинина и Комсомольскому.

На магистралях, не входящих в «грузовой» каркас, специалисты предлагают запретить движение грузовых машин грузоподъемностью свыше 2,5 тонн. Исключение предполагается для транспорта коммунальных, аварийных и специальных служб, а также имеющего специальные пропуска (например, для грузовиков, обслуживающий стройки).

Как оценили идею?

Представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае Алексей Паженцев считает, что идея создать «грузовой каркас» в Барнауле — неплохая. Но к ней стоит подходить после того, как дорожники построят южный обход краевой столицы, говорит он. Тогда в город будет заезжать меньше грузовиков, а оставшимся действительно можно предписать ездить по определенным улицам. Те, что разработчики обозначили в виде «каркаса», — действительно самые востребованные магистрали для грузоперевозчиков.

Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула
Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула
Иван Кузьмин

Алексей Паженцев отметил, что ввести полный запрет для движения грузовиков на Павловском тракте и проспекте Строителей будет затруднительно — на них расположены десятки складов, производства, крупные магазины и автоколонна.

Алексей Паженцев,
представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае:

Как вариант, можно разрешить грузовикам въезжать на эти улицы только ночью. Подобные меры действуют в Москве. Но в любом случае эти и другие возможные меры перед внедрением нужно тщательно обсудить с экспертами и общественностью.

Что такое КСОДД и почему его делают питерцы?

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру, чтобы снизить аварийность и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т.д.)

В 2017 году администрация Барнаула выделила на это 12 млн рублей. Тендер выиграла фирма «СПБ-Энерготехнологии». Она взялась выполнить КСОДД менее чем за 3 млн рублей. Эксперты говорили, что за такие деньги выполнить качественную работу нельзя. Чиновники обещали, что не примут документ, если он будет сделан бестолково. В итоге КСОДД приняли, отчет о проделанной работе опубликован на сайте мэрии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка