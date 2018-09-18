В Барнауле грузовикам могут запретить ездить по Павловскому тракту и Строителей

К 2025 году в Барнауле нужно запретить движение грузовиков по Павловскому тракту и проспекту Строителей. Предполагается, что это снизит заторы и шум, а также улучшит экологию. Такое предложение содержится в комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД), которую приняла администрация Барнаула.

Разработчики КСОДД из петербургской компании «СПБ-Энерготехнологии» предлагают сформировать в Барнауле «грузовой каркас». Это улицы, где можно ездить на грузовиках. Каркас будет проходить на улицам Трактовой, Власихинской, Попова, Калинина, Гоголя, Кутузова, Партизанской, а также по проспектам Космонавтов, Калинина и Комсомольскому.

На магистралях, не входящих в «грузовой» каркас, специалисты предлагают запретить движение грузовых машин грузоподъемностью свыше 2,5 тонн. Исключение предполагается для транспорта коммунальных, аварийных и специальных служб, а также имеющего специальные пропуска (например, для грузовиков, обслуживающий стройки).

Как оценили идею?

Представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае Алексей Паженцев считает, что идея создать «грузовой каркас» в Барнауле — неплохая. Но к ней стоит подходить после того, как дорожники построят южный обход краевой столицы, говорит он. Тогда в город будет заезжать меньше грузовиков, а оставшимся действительно можно предписать ездить по определенным улицам. Те, что разработчики обозначили в виде «каркаса», — действительно самые востребованные магистрали для грузоперевозчиков.

Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула Иван Кузьмин

Алексей Паженцев отметил, что ввести полный запрет для движения грузовиков на Павловском тракте и проспекте Строителей будет затруднительно — на них расположены десятки складов, производства, крупные магазины и автоколонна.

Алексей Паженцев,

представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае:

Как вариант, можно разрешить грузовикам въезжать на эти улицы только ночью. Подобные меры действуют в Москве. Но в любом случае эти и другие возможные меры перед внедрением нужно тщательно обсудить с экспертами и общественностью.

Что такое КСОДД и почему его делают питерцы?

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру, чтобы снизить аварийность и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т.д.)

В 2017 году администрация Барнаула выделила на это 12 млн рублей. Тендер выиграла фирма «СПБ-Энерготехнологии». Она взялась выполнить КСОДД менее чем за 3 млн рублей. Эксперты говорили, что за такие деньги выполнить качественную работу нельзя. Чиновники обещали, что не примут документ, если он будет сделан бестолково. В итоге КСОДД приняли, отчет о проделанной работе опубликован на сайте мэрии.