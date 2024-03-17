Самый быстрозаряжающийся электромобиль класса люкс продают в Сибири за 26 млн рублей

Lucid Air 2023 года выпуска продают в Красноярске за 26 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Lucid Air самый дальноходный и самый быстро заряжающийся электромобиль класса люкс в мире.

Обладая невероятной мощностью и непревзойденным запасом хода до 837 км на одной зарядке, он не похож ни на один автомобиль, который вы когда-либо знали.

Lucid Air разработан как автомобиль с операционной системой на основе мощной аппаратной начинки, что позволяет ему развиваться с течением времени, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности клиентов в течение длительного времени.

Новейшее обновление программного обеспечения Lucid по воздуху (OTA) является самым обширным на сегодняшний день и содержит значительные усовершенствования и улучшения по всему транспортному средству.

Крупное обновление пользовательского интерфейса Lucid UX 2.0 от 13 октября 2022 года включает в себя: «мгновенное включение» дисплеев Glass Cockpit и Pilot Panel; запуск Highway Assist для передовой системы помощи водителю DreamDrive; измененная компоновка экрана.

Главные факты: максимальная мощность 1200 лошадиных сил, дальность хода до 837 км.

Кроме того, зарядка до 483 км занимает 22 минуты (от быстрых зарядных станций), а разгоняется до сотни менее чем за две секунды.

Ранее сообщалось, что Aurus Senat продают в Сибири за 42 млн рублей.

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