Кому подходят новые GT1 и GT2, и какая у них скорость?
Hi-Tech Mail.ru пишет, что Segway Ninebot GT1 и GT2 рассчитаны на любителей путешествовать между городами налегке. Их максимальная скорость — 80 километров в час.
На сколько хватает заряда старших Segway Ninebot?
На одном заряде электросамокат может проехать до 90 километров.
А какой вес задерживают эти самокаты?
До 150 килограммов.
Также добавим, что у GT1 и GT2 довольно крупная дека, на которую умещаются обе ноги.
Что за шины колеса на «последних» Segway Ninebot?
Колеса на GT1 и GT2 — 11-дюймовые, с бескамерными всесезонными шинами толщиной 7,62 сантиметра — с технологией самоуплотнения. При этом дисковые гидравлические тормоза позволяют остановиться в любой момент.
Чем еще оснащены электросамокаты?
У самокатов есть мощный фонарь-фара яркостью до 900 люмен, светодиодные ходовые огни, а также поворотники — спереди и сзади.
Сколько стоят новинки?
Младшую версию Segway Ninebot GT1 будут продавать по 199,99 тыс. рублей, а старшую Segway Ninebot GT1 — по 299,99 тыс. рублей.
Когда начнутся продажи?
Точные даты, в которые начнутся продажи, пока не известны.