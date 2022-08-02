Продажи флагманских электросамокатов Segway Ninebot GT1 и GT2 начались в России 30 июля. О ценах и технических возможностях новинки рассказываем в обзоре.

Кому подходят новые GT1 и GT2 , и какая у них скорость?

Hi-Tech Mail.ru пишет, что Segway Ninebot GT1 и GT2 рассчитаны на любителей путешествовать между городами налегке. Их максимальная скорость — 80 километров в час.

На сколько хватает заряда старших Segway Ninebot?

На одном заряде электросамокат может проехать до 90 километров.

А какой вес задерживают эти самокаты?

До 150 килограммов.

Также добавим, что у GT1 и GT2 довольно крупная дека, на которую умещаются обе ноги.

Что за шины колеса на «последних» Segway Ninebot?

Колеса на GT1 и GT2 — 11-дюймовые, с бескамерными всесезонными шинами толщиной 7,62 сантиметра — с технологией самоуплотнения. При этом дисковые гидравлические тормоза позволяют остановиться в любой момент.

Чем еще оснащены электросамокаты?

У самокатов есть мощный фонарь-фара яркостью до 900 люмен, светодиодные ходовые огни, а также поворотники — спереди и сзади.

Сколько стоят новинки?

Младшую версию Segway Ninebot GT1 будут продавать по 199,99 тыс. рублей, а старшую Segway Ninebot GT1 — по 299,99 тыс. рублей.

Новые самокаты Segway Ninebot. ninebot.ru/

Когда начнутся продажи?

Точные даты, в которые начнутся продажи, пока не известны.