Железо родное и забугорное. Какой автомобиль выбрать в 2022, чтобы не остаться с корытом

Новостные ленты переполнены предложениями пересадить россиян на «Волгу» или «Ладу», а также обещаниями, что Китай обеспечит нам импорт легковых автомобилей. Пока непонятно, достаточно ли будет этого импорта и как пойдут дела у отечественного автопрома. Поэтому мы решили проверить, можно ли сейчас купить добротный семейный автомобиль в Барнауле и ближайших городах. Естественно, за приемлемую цену.

Сразу оговоримся, что для семейного авто мы выделили несколько категорий, которым он должен соответствовать: экономичность расхода топлива, безопасность, комфорт, цена — в пределах 2,5 млн рублей.

УАЗ Патриот

Российский патриот

УАЗ «Патриот 2022» называют семейным внедорожником для суровых и непредсказуемых погодных условий, а также рассматривают в качестве авто для путешествий. Итак, 150 л.с., бензин, механика, 4WD.

Автомобиль 2022 года выпуска внешне мало чем отличается от предыдущих собратьев. За исключением новой мелкоячеистой решетки радиатора, укрупненной эмблемы и отсутствия ручки на передних стойках (не очень удобно, товарищи, забираться в салон — авто достаточно высокое).

Однако вместительность салона может компенсировать этот недостаток — на семью из пяти человек точно хватит.

К тому же у новой версии «Патриота» есть спинки, которые раскладываются в ровный пол и вместе с 650-литровым багажником освобождают место объемом до 1130 литров. Чемоданы, сумки и небольшой холодильник точно поместятся. Подогрев задних сидений и климат-контроль присутствует. Положение руля, как и кресел, можно регулировать.

По поводу безопасности: внедорожник рамный, то есть, крепкий, поэтому конструкторы решили, что двух подушек безопасности в лобовой зоне хватит. А еще при любой крупной неровности на дороге непристегнутый пассажир «познакомится» с потолком — всему виной жесткая подвеска.

Порадует ценителей «немецкой безопасности» ESP от Bosch версии 9.1. Электроника знает, когда машина буксует и окажется на скользкой трассе. Правда, на бездорожье это мало чем поможет.

Расход топлива. Оцениваем по отзывам бывалых «патриотов» и средние цифры такие — 14 л в городе и 11,5 л вне городских дорог.

И самое главное — цена: вы отдадите 2 млн рублей за базовую комплектацию. Но и ее вам хватит с головой, если авто нужно для ежедневных поездок по городскому асфальтобетону и путешествий по алтайскому «Марсу».

Европейские кроссоверы

Renault Duster

Renault Duster , 2022

Любовь к мелкоячеистым решеткам роднит его с «Патриотом», значит, мелкие пакостники-камни автомобилю не навредят. Итак, 149 л.с., бензин, вариатор и 4WD.

Начнем с комфорта. Вы будете марать брюки — панель кузова как и пороги не переделали, иначе авто явно бы стоил дороже народных 2,5 млн рублей. Полностью поставить в вертикальное положение спинки сидений не получится, но регулировать положение можно. Места достаточно, чтобы ехать, удобно усевшись, но не настолько вольготно, как в том же «Патриоте».

Зимой больше мерзнуть не будете. Новый Renault Duster снабдили ветровым стеклом, которое подогревается по всей площади, и фирменной системой дистанционного запуска Renault Start (за нее придется доплатить). Багажник — 475 л, вполне поместятся пакеты с продуктами, коляска или велосипед для детей.

Автомобиль ведет себя заметно тише на скорости до 100 км/час. В Renault увеличили количество звукоизолирующих матов и поставили дверные уплотнители.

Обновленный Duster в плане безопасности приобрел круиз-контроль, который работает в содружестве с «железом», более чувствительные датчики парковки, камеру заднего вида, подсказчика переключения скоростей для МКПП, настраиваемый лимитер и кнопку ECO-режима.

А вот подушек безопасности не прибавилось — остались фронтальные и боковые. Владельцы уверяют в надежности подвески и плавном ходе на дороге и незначительной «качке» на кочках. Гарантия производителя дается на три года.

Расход топлива у кроссовера умеренный. В среднем в городской черте 10 литров на 100 км. На трассе этот показатель едва достигает семи литров, а в смешанном формате — не более восьми литров.

Самое приятное — цена. Базовый Renault Duster, 2022 можно приобрести от 1,9 млн рублей. Естественно, за допфункции придется заплатить еще порядка 500 тыс. рублей, поэтому сразу включим их в основную сумму.

Skoda Rapid

Skoda Rapid , 2022

Еще один европеец с претензией на семейный авто, но уже без возможности кругосветных путешествий. У модели произошел легкий рестайлинг, но на цену существенно не повлиял. Итак, 110 л.с., бензин, АКПП, передний.

Экономичность по-европейски выглядит следующим образом: базовая 90-сильная версия способна реализовать свою динамику в разгоне до сотни за 11,4 секунды, достигнув 184 км/ч и потребляя в среднем шесть литров на 100 км.

Модификация мощностью 110 л.с. в зависимости от трансмиссии (механика/автомат) заявляет о 10,7 (11,8) секунды, 195 (190) км/ч и 6 (6,1) литра для динамики, максимальной скорости и экономичности соответственно.

Что касается комфорта, то Skoda Rapid отличается стабильностью движения на трассах и в городской среде, есть внятное нулевое положение руля. Рулевое колесо и водительское кресло вообще можно регулировать в четырех плоскостях.

Испытания на безопасность по методике Euro NCAP эта модель проходила до рестайлинга. Но мы берем во внимание, что силовая структура кузова после обновления изменений не претерпела, поэтому результаты действительны. Лифтбек выдержал фронтальный и боковой краш-тесты, заслужив заветные пять звезд. Водитель и пассажир защищены на 94%, а ребенок в детском кресле — на 80%.

Цена стартует от 1,6 млн рублей. Но помните про дополнительные функции.

«Японцы» и «Китайцы»

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai , 2021

Ценник на новый японский авто начинается от 2,3 млн рублей. 115 л.с., бензин, механика, передний.

В зимнее время не замерзнете — есть климат-контроль, подогрев сидений и окон. В салон залезать удобно — кресло и руль можно настроить как угодно, стеклянная крыша не съедает пространство над головой. Через центральное зеркало видно все, плюсом к нему — крупные боковые зеркала.

Практичность улучшилась и в других параметрах. Объем багажника Qashqai вырос до 504 литров. Но вот дверь придется открывать вручную. Второй ряд складывается почти в ровный пол.

Nissan Qashqai — автомобиль для городского пользования. На трассах держится достойно, но разгоняться нужно с «опережением». В бездорожье ведет себя уверенно только на грунтовых дорогах и только при полном приводе. В общем, на дачу выехать сможете.

Изменения в размерах позволили повысить уровень безопасности и полезного объема внутри, что крайне важно для семейного кроссовера. В первую очередь ощущается увеличенная ширина. Этому способствовала приборная панель, которая плавно переходит в карты дверей. Тем не менее, это не просто визуальное ощущение, это еще и реальные сантиметры: внутри стало шире в плечах.

Безопасность для водителя, пассажиров и детей в креслах по международным тестам равна 91%.

Автомобиль сделан в классических традициях. В нем много места, мало следования трендам. Расход топлива Nissan Qashqai составляет до 8,4 л на 100 км.

Geely Coolray

Geely Coolray SX11 , 2022

Купить этого «китайца» в России можно в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. Цена варьируется от 2,3 млн рублей. 150 л. с., бензин, робот, передний.

Расход топлива. Заявленные 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле далеки от реальности, но в городской среде средний расход Coolray составил 11,2 л на 100 км. По бездорожью он проехать сможет, но передним бампером вы соберете все неровности пути — уж больно скромен угол въезда (всего 18°).

Системы безопасности у нового Coolray максимально совершенны, многочисленны и почти не уступают технологиям безопасности Volvo, конструкторы которого принимали участие в разработке некоторых модулей китайского кроссовера.

Водителя и пассажиров в салоне уже в базовой комплектации автомобиля будет защищать комплекс ультрасовременных опций. В комплектации Luxury добавлены боковые подушки безопасности, а Flagship имеет в комплекте также шторки безопасности, передние датчики парковки, контроль и блокираторы капота.

Haval H5

Haval H5 , 2021

Купить его в России можно в двух комплектациях: Comfort и Premium. 177 л.с., бензин, механика, 4WD.

Поздоровайтесь: прямой конкурент УАЗовского «Патриота». Цена и технические характеристики схожи. Однако «китаец» проигрывает в проходимости по бездорожью, а «Патриот» — в экономии расхода топлива и чуть хуже управляется (все же сборка многое решает).

Расход топлива по городу — 12 литров на 100 км, смешанный — 8,9 литров и на трассе — семь. Большим разнообразием систем комфорта и безопасности новый Haval H5 похвастаться не может. Есть необходимый минимум подушек безопасности (передние, боковые, в районе коленей водителя), детский контроль, круиз-контроль и прочее.

Цена за внедорожник с достаточным объемом опций комфорта и безопасности стартует от 2,5 млн рублей.