6 марта
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Автоновости

Сбоку бантик. Нарядный Hyundai Genesis продают за 2 млн рублей в Барнауле

Hyundai Genesis 2014 года выпуска продают за 2,1 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Hyundai Genesis за 2,1 млн рублей
Hyundai Genesis за 2,1 млн рублей
Drom.ru

Владелец называет автомобиль воплощением роскоши и комфорта. У Hyundai Genesis черный глянцевый кузов, вытянутый перед с широкой решеткой радиатора и покатый багажник.

Снаружи автомобиль покрыт четырьмя слоями керамики, уязвимые места защищены бронепленкой.

«Элегантный дизайн подчеркивает статус своего хозяина и притягивает взгляды окружающих», — отмечает продавец.

Салон отделан черной кожей и украшен вставками из темного дерева. У автомобиля есть бесключевой доступ, автозапуск Starline и система Start- Stop.

Перед продажей владелец заменил масло в двигателе и масло в коробке передач, а также установил новый поддон и фильтры.

У Hyundai Genesis бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 8,6 секунд, его максимальная скорость — 230 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 15,3 л в городе, 8,5 л на трассе и 11 л в смешанном цикле.

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