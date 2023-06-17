Сечин заявил, что электромобили стали фактором риска для энергосистемы

Количество электрокаров в мире уже превысило 25 млн. И растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и испытанием ее устойчивости, указывает Газета.Ru.

Об этом глава "Роснефти" заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом на электромобиле у своих резиденций часто катается Путин. Президент РФ,, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция "Бочаров ручей"). Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.

Между тем в России планируют выпускать электромобили класса люкс. Это Aurus.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила что за такими технологиями стоит будущее, но пока к электромобилям она относится осторожно. Говоря о новом продукте и товаре, заключила вице-премьер, нужно думать и о технологии его утилизации.