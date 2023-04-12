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Автоновости

Серийное производство «Москвич 6» начнется летом 2023 года

Серийное производство автомобилей «Москвич 6» планируется запустить в июле-августе 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости.

"Москвич 3"
"Москвич 3"
Wikimedia Commons

«Москвич 6» станет первым седаном в отечественной линейке. Гендиректор предприятия Дмитрий Пронин отметил, что производство «Москвича 6» начнут в июле-августа, а продажи стартуют уже в сентябре.

В планах у компании поставить на производство еще один среднеразмерный кроссовер. Какой — пока не сообщается.

На данный момент в линейке бренда представлены две модели: «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». По данным РИА Новости, цена первого кроссовера начинается от 1,97 млн рублей, а стоимость электромобиля — от 3,5 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказывал, что представляет из себя новый отечественный автомобиль.

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