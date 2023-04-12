Серийное производство «Москвич 6» начнется летом 2023 года

«Москвич 6» станет первым седаном в отечественной линейке. Гендиректор предприятия Дмитрий Пронин отметил, что производство «Москвича 6» начнут в июле-августа, а продажи стартуют уже в сентябре.
В планах у компании поставить на производство еще один среднеразмерный кроссовер. Какой — пока не сообщается.
На данный момент в линейке бренда представлены две модели: «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». По данным РИА Новости, цена первого кроссовера начинается от 1,97 млн рублей, а стоимость электромобиля — от 3,5 млн рублей.
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