«Шерстяной» автомобиль и другие необычные машины иностранцев в Барнауле

В конце августа у барнаульского хостела «Изба» на ул. Интернациональной можно было заметить машины участников автопробега «Монгол ралли-2018». Иностранцы поразили горожан необычным оформлением авто: кузов одного из них был отделан «под шерсть», а у другой на крыше расположился мусорный бак. Снимки машин выложил в фэйсбук барнаулец Александр Смирнов.