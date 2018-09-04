«Шерстяной» автомобиль и другие необычные машины иностранцев в Барнауле

«Монгол ралли» — межконтинентальный благотворительный автопробег, который начинается в Великобритании и заканчивается в Улан-Удэ. Маршрут проходит через сложнейшие участи Средней Азии — массивные горные хребты, пустыни и безжизненные, негостеприимные земли. Гонка проходит ежегодно летом.
У участников ралли нет поддержки организаторов и установленного маршрута. В гонке каждый предоставлен сам себе, рассчитывает только на свои силы и прокладывает маршрут самостоятельно, таким образом, маршруты у всех команд получаются уникальными.