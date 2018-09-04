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4 сентября
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«Шерстяной» автомобиль и другие необычные машины иностранцев в Барнауле

В конце августа у барнаульского хостела «Изба» на ул. Интернациональной можно было заметить машины участников автопробега «Монгол ралли-2018». Иностранцы поразили горожан необычным оформлением авто: кузов одного из них был отделан «под шерсть», а у другой на крыше расположился мусорный бак. Снимки машин выложил в фэйсбук барнаулец Александр Смирнов.

Автомобили участников ралли в Барнауле
Автомобили участников ралли в Барнауле
Александр Смирнов

«Монгол ралли» — межконтинентальный благотворительный автопробег, который начинается в Великобритании и заканчивается в Улан-Удэ. Маршрут проходит через сложнейшие участи Средней Азии — массивные горные хребты, пустыни и безжизненные, негостеприимные земли. Гонка проходит ежегодно летом.

У участников ралли нет поддержки организаторов и установленного маршрута. В гонке каждый предоставлен сам себе, рассчитывает только на свои силы и прокладывает маршрут самостоятельно, таким образом, маршруты у всех команд получаются уникальными.

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