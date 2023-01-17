Синяя малышка. Роскошный MINI Cooper продают за 2,5 млн рублей в Барнауле

MINI Cooper — компактный и динамичный городской кроссовер. Его длина — 4299 мм, высота — 1557 мм. Объем багажника — 450 л.
Автомобиль выкрашен в ярко-синий цвет, а на капоте и багажнике красуются две белые полосы. Салон отделан кожей и тканью. В нем поместится до пяти человек.
У MINI Cooper автоматическая коробка передач японского производителя Aisin с возможность переключения режимов. У автомобиля три режима езды — экономичный, обычный и спортивный.
У автомобиля бензиновый двигатель на 2 л и 192 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость — 222 км/ч.
По паспорту, MINI Cooper потребляет на 100 км 7,9 л в городе, 5,8 л на трассе и 6,6 л в смешанном режиме.
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