16 января
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Автоновости

Трехрядный бегемот. GAC GS8 продают за 3,7 млн рублей в Барнауле

GAC GS8 2021 года выпуска цвета морской волны продают за 3,7 млн рублей в Барнауле. Автолюбители в шутку прозвали его «бегемотом» из-за габаритов. Объявление размещено на «Авито».

GAC GS8 2021 года выпуска за 3,7 млн рублей
GAC GS8 2021 года выпуска за 3,7 млн рублей
Авито

GAC GS8 действительно не маленький. Длина — 4980 мм, высота — 1780 мм и ширина — 1950 мм. Кузов выкрашен в красивый цвет морской волны. Салон же отделан черной кожей.

Салон весьма вместительный и вмещает до шести человек. Здесь три ряда сидений. Последний можно сложить и получить место под багажник. В крыше установлен люк.

У GAC GS8 бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передам и 252 лошадиных сил. В автомобиле четыре цилиндра и полный привод.

Расход топлива в смешанном цикле, по паспорту, 9,2 л на 100 км.

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