Скорость и брутальность. Что за скоростной BMW продают за 10,3 млн рублей

BMW M5 2021 года выпуска продают за 10,3 млн рублей в Барнауле. У него больше лошадиных сил, чем у некоторых спортивных автомобилей. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW M5 сочетает в себе спортивные характеристики и при этом доступность для семейного пользования.

У него большая мощность — 625 лошадиных сил и обтекаемый черный кузов. При этом у автомобиля просторный салон, отделанный кожей оранжевого цвета и вместительный багажник на 530 л.

«В отличие от нового купе BMW 4-Series, „эм-пятая“ сохранила достаточно консервативный стиль. Во всяком случае, до нее пока не добрались огромные ноздри», — отмечают специалисты на Drom.ru.

У автомобиля неплохая «начинка». У него карбон-керамическая тормозная система, камеры с обзором 360 градусов и лазерные фары.

Многое сделано для безопасности водителя и пассажиров. Установлены системы помощи:

активный круиз-контроль,

предупреждение о выезде с полосы движения,

информация об ограничении скорости,

предупреждение о перекрестном движении сзади,

помощь с парковкой и т.д.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4,4 л и автоматическая коробка передач. Он разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 14,8 л, вне города — 8,5.