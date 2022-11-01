1 ноября
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Автоновости

Скорость и брутальность. Что за скоростной BMW продают за 10,3 млн рублей

BMW M5 2021 года выпуска продают за 10,3 млн рублей в Барнауле. У него больше лошадиных сил, чем у некоторых спортивных автомобилей. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW M5, 2021 года выпуска за 10,3 млн рублей
BMW M5, 2021 года выпуска за 10,3 млн рублей
Drom.ru

BMW M5 сочетает в себе спортивные характеристики и при этом доступность для семейного пользования.

У него большая мощность — 625 лошадиных сил и обтекаемый черный кузов. При этом у автомобиля просторный салон, отделанный кожей оранжевого цвета и вместительный багажник на 530 л.

«В отличие от нового купе BMW 4-Series, „эм-пятая“ сохранила достаточно консервативный стиль. Во всяком случае, до нее пока не добрались огромные ноздри», — отмечают специалисты на Drom.ru.

У автомобиля неплохая «начинка». У него карбон-керамическая тормозная система, камеры с обзором 360 градусов и лазерные фары.

Многое сделано для безопасности водителя и пассажиров. Установлены системы помощи:

  • активный круиз-контроль,
  • предупреждение о выезде с полосы движения,
  • информация об ограничении скорости,
  • предупреждение о перекрестном движении сзади,
  • помощь с парковкой и т.д.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4,4 л и автоматическая коробка передач. Он разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 14,8 л, вне города — 8,5.

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