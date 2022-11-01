Скорость и брутальность. Что за скоростной BMW продают за 10,3 млн рублей

BMW M5 сочетает в себе спортивные характеристики и при этом доступность для семейного пользования.
У него большая мощность — 625 лошадиных сил и обтекаемый черный кузов. При этом у автомобиля просторный салон, отделанный кожей оранжевого цвета и вместительный багажник на 530 л.
«В отличие от нового купе BMW 4-Series, „эм-пятая“ сохранила достаточно консервативный стиль. Во всяком случае, до нее пока не добрались огромные ноздри», — отмечают специалисты на Drom.ru.
У автомобиля неплохая «начинка». У него карбон-керамическая тормозная система, камеры с обзором 360 градусов и лазерные фары.
Многое сделано для безопасности водителя и пассажиров. Установлены системы помощи:
- активный круиз-контроль,
- предупреждение о выезде с полосы движения,
- информация об ограничении скорости,
- предупреждение о перекрестном движении сзади,
- помощь с парковкой и т.д.
У автомобиля бензиновый двигатель на 4,4 л и автоматическая коробка передач. Он разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч.
По паспорту, автомобиль потребляет 14,8 л, вне города — 8,5.