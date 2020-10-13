Создатель «путинского броневика» намерен разработать линейку машин на водородном топливе

«ФГУП «НАМИ» совместно с «Росатомом», Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и «Газпромом» разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что выручка НАМИ за последний год за оказание инжиниринговых услуг российским и иностранным компаниям составила более 2 млрд рублей, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова разработает авиационный вариант автомобильного двигателя Aurus, на основе которого создана линейка машин премиального класса, включая президентский кортеж.
Президентский «броневик»
Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. На бронированном лимузине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.
Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве. Он выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.
В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.