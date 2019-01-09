Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
763

Сразу 4 автомобильных бренда хотят открыть салоны в Барнауле

Дистрибьюторы четырех мировых автопроизводителей заявили о том, что рассчитывают усилить российскую дилерскую сеть автосалоном в Барнауле. Информация об этом содержится на их официальных сайтах.

Автосалон
Автосалон
real-cars.ru

Так, в Барнаул хотят вернуться Skoda и Ssang Young. Автомобили чешской марки с 2009 по начало 2018 года в Барнауле продавала компания «АлтайЕвроМоторс», но теперь она их только обслуживает. Представители бренда хотят восстановить продажи.

Южнокорейский Ssang Young представлял автоцентр «Сан-Римо» на ул. Попова. Этот дилер разорился, а здание выкупил другой автодилер.

Еще две марки хотят усилить свое представительство в столице Алтайского края. Это GM-Avtovaz, который выпускает внедорожник Chevrolet Niva. В Барнауле эти машины продает и обслуживает компания «Барнаул-Моторс+" на ул. Калинина. Ранее с GM-Avtovaz сотрудничал и автоцентр «Реал» на Правобережном тракте, но дилер закрыл один из своих автосалонов и теперь его продает.

Южнокорейская KIA ищет партнера, который открыл бы уже третий автосалон этой марки в Барнауле. Сейчас за поклонников этого бренда конкурируют «Барнаул-Моторс» и «Реал».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость