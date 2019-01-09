Сразу 4 автомобильных бренда хотят открыть салоны в Барнауле

Так, в Барнаул хотят вернуться Skoda и Ssang Young. Автомобили чешской марки с 2009 по начало 2018 года в Барнауле продавала компания «АлтайЕвроМоторс», но теперь она их только обслуживает. Представители бренда хотят восстановить продажи.
Южнокорейский Ssang Young представлял автоцентр «Сан-Римо» на ул. Попова. Этот дилер разорился, а здание выкупил другой автодилер.
Еще две марки хотят усилить свое представительство в столице Алтайского края. Это GM-Avtovaz, который выпускает внедорожник Chevrolet Niva. В Барнауле эти машины продает и обслуживает компания «Барнаул-Моторс+" на ул. Калинина. Ранее с GM-Avtovaz сотрудничал и автоцентр «Реал» на Правобережном тракте, но дилер закрыл один из своих автосалонов и теперь его продает.
Южнокорейская KIA ищет партнера, который открыл бы уже третий автосалон этой марки в Барнауле. Сейчас за поклонников этого бренда конкурируют «Барнаул-Моторс» и «Реал».