Стали известны подробности жесткого ДТП с троллейбусом в центре Барнаула

Авария произошла в 15:50 на проспекте Ленина, 99. В ДТП пострадали шесть пассажиров: четырех доставили на дообследование в городскую больницу № 1, двоим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
По предварительной информации, водитель троллейбуса не справился с управлением. В МУП «Горэлектротранс» сообщили, что совместно с ГИБДД по ДТП проведут проверку и дадут оценку действиям водителя троллейбуса.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.