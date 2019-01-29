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Стали известны подробности жесткого ДТП с троллейбусом в центре Барнаула

В Барнауле днем 29 января троллейбус № 7 врезался в дерево на площади Октября. В ДТП пострадали 6 человек, сообщили в пресс-службе мэрии города.

ДТП с троллейбусом в Барнауле 29 января.
ДТП с троллейбусом в Барнауле 29 января.
Пресс-служба мэрии Барнаула.

Авария произошла в 15:50 на проспекте Ленина, 99. В ДТП пострадали шесть пассажиров: четырех доставили на дообследование в городскую больницу № 1, двоим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

По предварительной информации, водитель троллейбуса не справился с управлением. В МУП «Горэлектротранс» сообщили, что совместно с ГИБДД по ДТП проведут проверку и дадут оценку действиям водителя троллейбуса.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.

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