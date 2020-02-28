Стало известно, где в Барнауле установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

В 2020 году в краевой столице появятся 6 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, рассказал, где именно их установят.

Комплексы появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог Барнаула:

перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия , превышение установленной скорости движения);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия превышение установленной скорости движения); ул. Солнечная поляна , в районе дома № 7 ( превышение установленной скорости движения);

в районе дома № 7 превышение установленной скорости движения); пр. Ленина , напротив дома № 187 ( превышение установленной скорости движения);

напротив дома № 187 превышение установленной скорости движения); ул. Юрина , напротив дома № 204в ( превышение установленной скорости движения).

Напомним, за 2019 год в Алтайском крае сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 663 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов — 449 млн рублей, оплачено 556 тыс. штрафов на сумму 218 млн рублей.

Отметим, что деньги от оплаты штрафов по системе фото и видеофиксации нарушений идут в бюджет региона.

В ГИБДД напомнили, что актуальную информацию о местах размещения комплексов можно найти на сайте Госавтоинспекции региона (гибдд.рф) в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дороге».