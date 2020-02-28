Стало известно, где в Барнауле установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Комплексы появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог Барнаула:
- перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
- ул. Солнечная поляна, в районе дома № 7 (превышение установленной скорости движения);
- пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
- ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения).
Напомним, за 2019 год в Алтайском крае сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 663 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов — 449 млн рублей, оплачено 556 тыс. штрафов на сумму 218 млн рублей.
Отметим, что деньги от оплаты штрафов по системе фото и видеофиксации нарушений идут в бюджет региона.
В ГИБДД напомнили, что актуальную информацию о местах размещения комплексов можно найти на сайте Госавтоинспекции региона (гибдд.рф) в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дороге».