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Стало известно, где в Барнауле установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

В 2020 году в краевой столице появятся 6 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, рассказал, где именно их установят.

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

Комплексы появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог Барнаула:

  • перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
  • ул. Солнечная поляна, в районе дома № 7 (превышение установленной скорости движения);
  • пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
  • ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения).

Напомним, за 2019 год в Алтайском крае сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 663 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов — 449 млн рублей, оплачено 556 тыс. штрафов на сумму 218 млн рублей.

Отметим, что деньги от оплаты штрафов по системе фото и видеофиксации нарушений идут в бюджет региона.

В ГИБДД напомнили, что актуальную информацию о местах размещения комплексов можно найти на сайте Госавтоинспекции региона (гибдд.рф) в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дороге».

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