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Стало известно, как идут работы по благоустройству путепровода по пр.Ленина в Барнауле

Накануне прошло выездное совещание по вопросу благоустройства путепровода по пр.Ленина в Барнауле.

Работы на путепроводе по пр.Ленина.
Работы на путепроводе по пр.Ленина.
barnaul.org

Участники "выезда на место" осмотрели, как идут работы по благоустройству путепровода.

Демонтаж старой опоры и устройство лотков водоотвода выполнены в полном объеме.

На пересечении пр.Ленина с ул.Кулагина ведется монтаж плитки вдоль трамвайных путей. От ул.Пионеров ведется отсыпка подстилающего слоя под устройство плитки, говорится в сообщении мэрии.

В общей сложности сделано около 90% работ от общего объема.

В планах

Необходимо завершить работы по покраске путепроводов и подпорных стенок, устройству водоотвода, благоустройству и посеву трав, выносу кабелей связи РЖД и переводу их в постоянную схему, укреплению откосов насыпи РЖД.

Запланировано переустройство кабельной линии «Горэлектротранса» на постоянную схему.

Ранее в Барнауле обсудили завершающий этап работ на путепроводе.

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