Глава города провел выездное совещание по строительству дорожного участка на ул. 65 лет Победы, сообщается в пресс-центре городской администрации.

В Барнауле планируют к октябрю 2024 года достроят участок дороги на ул. 65 лет Победы.

В ближайшее время в Барнауле продолжится работа на дорожном участке ул. 65 лет Победы. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Еще в 2023 году дорожники демонтировали старое дорожное покрытие на участке от ул. Сергея Семенова до ул. 280-летия Барнаула. Там разработали грунт для устройства дорожной одежды и ливневой канализации, проложили трубы ливневки.

А в 2024 году планируется доработать формирование дорожного каркаса всего квартала, состоящего из трех новых дорог. Конкретно эта улица свяжет Энтузиастов и Павловский тракт.

Также на совещании Франк обсудил вопрос организации дорожного движения на период проведения работ. Жителей города пообещали активно информировать о предстоящих ремонтах и определению оптимальной схемы движения.

Отмечается, что новая четырехполосная дорога продолжит построенный в прошлом году участок между ул. Энтузиастов и Сергея Семенова. Помимо проезжей части здесь появятся пешеходные зоны, велодорожки, освещение. Контракт, в том числе, предусматривает благоустройство и озеленение территории.

Глава города также дал поручение рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для благоустройства территории после завершения работ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обсудили завершающий этап работ на путепроводе по пр. Ленина.

Самое важное - в нашем Telegram-канале