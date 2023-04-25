Стало известно, когда откроют мотосезон в Барнауле

Открытие мотосезона в Барнауле состоится в начале мая, сообщает «Вечерний Барнаул».

Праздник пройдет 6 мая. Гостей ждет шоу на батутах, дрифт, стендап, эндуро-гонка и offroad-такси. Кроме того, на открытии будет работать мотомойка.

Константин Гирш, автор-исполнитель и ветеран боевых действий, даст концерт для барнаульцев. Также гости смогут поучаствовать в веселых конкурсах.

Организаторы устроят розыгрыш призов, среди которых есть путевка в горы и тир. Вечером байкеры споют песни под гитару у костра. В конце праздника запустят фейерверк и устроят пиротехническое шоу.

Гостей соберут на пляже «Водный мир» (Правобережный тракт, 39) в 12:00. Колонна байкеров проедет по городу в 14:00. Праздничная программа начнется в 18:00.

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