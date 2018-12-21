Стало известно, когда девушка-водитель, устроившая ДТП на площади Октября, получила права

За руль автобуса 26-летняя девушка-водитель села всего полтора месяца назад, когда получила права категории «Д». Стаж у нее был небольшой, но ее все равно поставили на маршрут, сообщают «Вести Алтай».

В компании «Евробус» девушка сначала проходила стажировку и «наездила» 200 часов по маршрутам № 17, № 53, № 35. Претензий к ее работе не было. Это небольшой стаж, но по закону он позволяет брать на работу такого водителя. Девушка была официально трудоустроена 9 ноября.



Как сообщил журналистом телекомпании генеральный директор «Евробус-плюс» Павел Грехов, в первый день после ДТП девушка находилась в состоянии аффекта и показания ГИБДД не давала.

Сейчас разбирательство продолжается.

Автобус в Барнауле врезался в столб. Barnaul.org

Чтобы дать оценку происшествию, специалистам предстоит изучить видео с камер наблюдения. По данным ГИБДД, автобусы компании-перевозчика «Евробус» за 11 месяцев этого года восемь раз попадали в ДТП, в которых пострадало десять человек.

Сейчас с прокуратурой согласуют проведение внеплановой проверки на предприятии.

Что произошло и как себя чувствуют пострадавшие?

Как уже сообщал аltapress.ru, 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.

По данным на 20 декабря, из семи госпитализированных пассажиров троих выписали на амбулаторное лечение, четверо остаются в стационаре.