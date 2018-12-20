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Страховая рассказала, как выплатит деньги пострадавшим в автобусе в центре Барнаула

Автобус, который 19 октября врезался в столб на площади Октября, был застрахован в «СОГАЗе». За каждую травму пассажирам полагается определенная сумма в зависимости от характера повреждения, рассказали в компании.

Автобус в Барнауле врезался в столб.
Автобус в Барнауле врезался в столб.
Barnaul.org

Размер выплат рассчитают по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Максимальная сумма выплат по закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» — 2 млн рублей.

Чтобы получить выплату пострадавшие пассажиры должны обратиться в офис компании с заявлением, паспортом и справками от перевозчика и медучреждения. Обратиться можно как до лечения, так и после, уточнили в «СОГАЗе».

Напомним, 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.

После этого всем пассажироперевозящим компаниям рекомендовали мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями, а 26-летнюю женщину-водителя автобуса временно отстранили от работы.

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