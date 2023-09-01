Стало известно, за какой индикатор в автомобиле будут штрафовать россиян

Сумма — 500 рублей. Если это замечено впервые.
При повторном нарушении автомобиль могут снять с регистрации.
Закон вступает в силу с 1 сентября. Отмечается, что документ предусматривает привлечение к ответственности.
При этом забрать автомобиль никто не сможет, максимум что могут сделать - снять с регистрации, передает Lenta.ru.
Нововведения распространяются только на автомобили, оборудованные ABS на заводе-изготовителе. Владельцев других автомобилей нельзя "даже оштрафовать".
Ранее сообщалось, что большие штрафы введут за торговлю контрафактом на маркетплейсах.