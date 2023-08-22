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Жизнь

Прививки, штраф за комментарий и вымирающее село. Что произошло в Алтайском крае 22 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае вымирает село Ермошиха: 30 из 65 жителей планируют уехать в этом году. Сегодня в Ермошихе уже нет своей школы, нет магазина, а хлеб людям привозит лично глава сельсовета.
  • Жителя Новоалтайска оштрафовали на 5 тыс. рублей за комментарий в ВК. Суд постановил, что его высказывание «было направлено на унижение достоинства русских».
  • В Алтайском крае готовятся к новому закону о такси: Минтранс уже получил доступ к федеральной системе. Все службы такси должны будут пройти регистрацию, и заказы будут выдаваться только тем, у кого есть разрешение.
  • 16 лесничеств Алтайского края присоединятся к международной акции «Сохраним лес вместе». На площади более 200 га высадят сосны, ели и другие деревья. Принять участие может любой желающий.
  • У села Быстрянка произошла смертельная авария — столкнулись грузовик и BMW. По словам очевидцев, водитель BMW погиб.
  • В Алтайском крае стартовала прививочная кампания от гриппа — прививки можно поставить в поликлинике. Про коронавирус тоже не забыли, но получить вакцину от него можно только в негосударственных кабинетах.
  • Студенты АлтГУ рассказали, что их «выгоняют» из общежитий. В вузе объяснили, что места распределяются только по выделенным квотам.

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