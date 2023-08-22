22 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле хотят добавить больше зелени на склоны Нагорного парка

Возможность дополнительно озеленить Нагорный парк обсудили в администрации Барнаула.

Лестница в Нагорном парке в Барнауле.
Лестница в Нагорном парке в Барнауле.
Родочинская Евгения.

В мэрии отметили, что прорабатывают варианты растений, которые не требуют специального ухода, но при этом помогут создать устойчивый покров и придать завершенный вид зеленой зоне.

Биолог Марина Силантьева предложила несколько подходящих сортов растений.

Так, уже в сентябре сделают пробную посадку кустарников, чтобы проверить их способность произрастать на склонах.

На основе же остальных вариантов специалисты и архитекторы разработают дизайн-проект.

Ранее ласточки свили гнездо в туннеле возле Нагорного парка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость