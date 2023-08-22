В Барнауле хотят добавить больше зелени на склоны Нагорного парка

В мэрии отметили, что прорабатывают варианты растений, которые не требуют специального ухода, но при этом помогут создать устойчивый покров и придать завершенный вид зеленой зоне.
Биолог Марина Силантьева предложила несколько подходящих сортов растений.
Так, уже в сентябре сделают пробную посадку кустарников, чтобы проверить их способность произрастать на склонах.
На основе же остальных вариантов специалисты и архитекторы разработают дизайн-проект.
Ранее ласточки свили гнездо в туннеле возле Нагорного парка.