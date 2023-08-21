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Жизнь

Гигантские штрафы, гигантские грибы и бесплатный медосмотр. Что произошло в Алтайском крае 21 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В период с 22 по 26 августа синоптики пророчат аномальную жару. В Барнауле объявили штормовое предупреждение.
  • Гигантские грибы дождевики находят в Алтайском крае — дары природы весом 3 кг и 9 кг нашли в Заринске и в селе Родино.
  • Математика не помогла барнаульцу «отсудить» у энергетиков уплаченные за электричество деньги и моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Почему — читайте в нашем разборе.
  • В Барнауле 21 августа стартовала серия акций Краевого центра медицинской профилактики. Все желающие могут бесплатно пройти профилактическое медицинское обследование.
    С 21 по 23 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Простор» (улица Малахова, 86д).
    С 22 по 25 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Пионер» (проспект Ленина, 102в).
  • Синоптики рассказали — в начале осени жителям Алтайского края не стоит ожидать серьезных сюрпризов. Погода будет близка к норме. И температура воздуха будет близка к пятилетним значениям — около плюс 22 градусов, а ночью на уровне 11. Специалисты спрогнозировали максимум и минимум. Так, максимальная температура составит +31 градус тепла, минимальная — минус два градуса.
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