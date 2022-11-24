Старый мост перекроют для ремонта сломанного ограничителя

Габаритную рамку ограничителя высоты сломали пополам на въезде на Старый мост 24 ноября.
Ограничитель будут ремонтировать в этот же день — по этой причине движение по Старому мосту будет ограничено.
Дорога будет закрыта с с 10:30 до 12:30.
Госавтоинспекция организует регулировку движения, общественный транспорт перенаправят по Новому мосту.
«Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке», — сообщили в ведомстве.
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