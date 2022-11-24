Старый мост перекроют для ремонта сломанного ограничителя

Движение по Старому мосту перекроют для ремонта ограничителя, который сломали накануне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Габаритную рамку ограничителя высоты сломали пополам на въезде на Старый мост 24 ноября.

Ограничитель будут ремонтировать в этот же день — по этой причине движение по Старому мосту будет ограничено.

Дорога будет закрыта с с 10:30 до 12:30.

Госавтоинспекция организует регулировку движения, общественный транспорт перенаправят по Новому мосту.

«Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке», — сообщили в ведомстве.