В Барнауле 25 августа отключат светофоры на Павловском тракте

Из-за ремонта электросетей светофоры отключат с 9:00 до 12:00 на двух перекрестках:
- Павловский тракт — ул. Сельскохозяйственная;
- Павловский тракт — ул. Бабуркина.
Ранее появилась информация о том, что по Павловскому тракту могут пустить трамваи.
Светофоры на Павловском тракте отключат в Барнауле на три часа 25 августа. Об этом рассказали в мэрии.
Из-за ремонта электросетей светофоры отключат с 9:00 до 12:00 на двух перекрестках:
Ранее появилась информация о том, что по Павловскому тракту могут пустить трамваи.
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