11 апреля
﻿
Автоновости

Стильный спортсмен. Range Rover Sport продают за 6 млн рублей в Барнауле

Range Rover Sport 2019 года выпуска продают за 6,1 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Range Rover Sport продают за 6 млн рублей в Барнауле
Range Rover Sport продают за 6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Спортивный внедорожник выглядит весьма стильно. Кузов выкрашен в белый цвет, а крыша в черный. У него тонкая решетка радиатора и новые светодиодные фары.

У автомобиля высокотехнологичное оборудование. На приборной панели расположены два больших экрана информационно-развлекательной системы TouchPro Duo, созданной на основе сенсорных дисплеев высокого расширения. Первый отвечает за мультимедиа, второй дисплей —за управление четырехзонным климат-контролем и другими системами автомобиля.

Позаботились и о комфорте пассажиров. В подлокотнике между передними сиденьями есть холодильник с двумя режимами охлаждения. В распоряжении есть до 14 точек подзарядки, а также добавлен HDMI разъем в центральном подлокотнике для задних пассажиров. Дополнительно автомобиль оснащен точкой доступа Wi-Fi и 4G-интернетом.

У Range Rover Sport дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 8,8 секунд, его максимальная скорость — 194 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 7,8 л в городе, 6,4 л на трассе и 6,9 л в смешанном цикле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость