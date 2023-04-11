Стильный спортсмен. Range Rover Sport продают за 6 млн рублей в Барнауле

Range Rover Sport 2019 года выпуска продают за 6,1 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Спортивный внедорожник выглядит весьма стильно. Кузов выкрашен в белый цвет, а крыша в черный. У него тонкая решетка радиатора и новые светодиодные фары.

У автомобиля высокотехнологичное оборудование. На приборной панели расположены два больших экрана информационно-развлекательной системы TouchPro Duo, созданной на основе сенсорных дисплеев высокого расширения. Первый отвечает за мультимедиа, второй дисплей —за управление четырехзонным климат-контролем и другими системами автомобиля.

Позаботились и о комфорте пассажиров. В подлокотнике между передними сиденьями есть холодильник с двумя режимами охлаждения. В распоряжении есть до 14 точек подзарядки, а также добавлен HDMI разъем в центральном подлокотнике для задних пассажиров. Дополнительно автомобиль оснащен точкой доступа Wi-Fi и 4G-интернетом.

У Range Rover Sport дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 8,8 секунд, его максимальная скорость — 194 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 7,8 л в городе, 6,4 л на трассе и 6,9 л в смешанном цикле.