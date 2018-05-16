Страховщики рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего

В первом квартале 2018 года в России чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia, пишет RG.RU со ссылкой на "РИА Новости".
Наиболее угоняемые модели Hyundai — Solaris, ix35, Santa Fe; Toyota — Camry, Hilux и Land Cruiser; Kia — Rio, Sportage, Quoris и Optima.
Кроме того, интерес угонщиков вызывали Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault. В "группу риска" попали также Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Focus, Lexus LX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi ASX, Renault Fluence, Peugeot 408 и Nissan Terrano.
Эксперты предполагают, что спрос на эти автомобили среди угонщиков вызван популярностью моделей на вторичном рынке.
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