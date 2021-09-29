Топливо и копейки. Как изменятся цены на бензин в России

Глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов рассказал, что по итогам сентября и октября розничные цены на топливо вырастут на 25−30 копеек.
На прошлой неделе биржевая цена Аи-95 достигла 60 570 рублей за тонну.
Уточняется, что цены на бензин не перестают расти из-за убыточной работы розницы. Дело в том, что сейчас розничные и оптовые цены примерно сравнялись из-за увеличения экспортных нетбэков.
«Нетбэки — это специальные индексы, которые показывают, сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично, куда поставлять: на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены», — уточнил эксперт.
На показатель влияют стоимость нефтепродуктов на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины, затраты на логистику и перевалку.
В начале сентября вице-премьер Александр Новак утверждал, что топливный рынок в России восстанавливается, и резкого роста цен на бензин не предвидится.
«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет на него не делали. Договорились с компанией „Сургутнефтегаз“, основным экспортером. Они весь объем бензина поставляют на внутренний рынок. Эти дополнительные меры помогли добиться, чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась» , — говорил он.
Отметим, что в начале августа бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.