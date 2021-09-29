Топливо и копейки. Как изменятся цены на бензин в России

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Спрогнозирован ли рост цен заранее?

В начале сентября вице-премьер Александр Новак утверждал, что топливный рынок в России восстанавливается, и резкого роста цен на бензин не предвидится.

За рулем автомобиля. pixabay.com.

«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет на него не делали. Договорились с компанией „Сургутнефтегаз“, основным экспортером. Они весь объем бензина поставляют на внутренний рынок. Эти дополнительные меры помогли добиться, чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась» , — говорил он.

Отметим, что в начале августа бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.