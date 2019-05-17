Контракты на ремонт дорог в Барнауле достались подрядчикам по максимальным ценам

В Барнауле определились все подрядчики, которые будут менять асфальт в городе в 2019 году. Аукционы прошли без конкурентной борьбы, а победители получили контракты по максимальной (начальной) цене, следует из документов сайта госзакупок.

Ремонт дороги на Новом мосту в Барнауле. 8 мая 2019 года.

Кто и за сколько будет ремонтировать дороги

Как и годом ранее, подряды получили пять предприятий.

«Алтайдорстрой» готов заменить асфальт на 13 улицах за 124 млн рублей;

ПСК «Индустрия» — на четырех улицах за 108 млн рублей;

«Барнаульское ДСУ № 4» — на двух проспектах (Ленина и Комсомольский) за 230 млн рублей;

«Центральное ДСУ» — на четырех улицах за 87 млн рублей;

«Автодорстрой» — на семи улицах за 71 млн рублей.

Итого — 30 участков и более 515 млн рублей (в 2018 году было 36 участков и более 820 млн рублей).

Кроме ремонта асфальта в 2019 году начнутся две крупные стройки — расширение улицы Попова и строительство дороги на ул. Солнечная поляна. Первый подряд достался «Барнаульскому ДСУ № 4» за 600 млн рублей, второй получила «Индустрия» за 150 млн.

Что известно о подрядчиках?

ПСК «Индустрия» — один из крупнейших подрядчиков в Барнауле, из года в год выигрывает крупные контракты на ремонт дорог. По данным антикоррупционного центра «Трансперенси Интерншнл — Россия», с 2013 по весну 2016 года власти на ремонт барнаульских дорог потратили 1,4 миллиарда рублей, и 444 млн из них получила именно «Индустрия». Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей. Директор — Валерий Багдасарян.

Ремонт дороги на Новом мосту в Барнауле. 8 мая 2019 года. Анна Зайкова , altapress.ru

«Алтайдорстрой» — еще один давний партнер городских властей. Это правопреемник фирмы «АлтКен», созданной в 1990-е как дорожно-строительное управление для строительства подходов к новому мосту через Обь. Руководит компанией Степан Фокин, уставный капитал — 10 тыс. рублей. На счету «Алтайдорстроя» десятки выполненных объектов в краевой столице.

«Центральное ДСУ» — государственное предприятие. Занимается содержанием и ремонтом дорог в восьми районах края. Также ей вверено обслуживать новый мост в Барнауле. Начальник — Алексей Адам. Уставный капитал — 70 млн рублей.

«Барнаульское ДСУ № 4» — это ООО, которое учредило «Центральное ДСУ» (владеет долей в 25%) и компания «Алтайский щебень» экс-руководителя Алтайавтодора Алексея Андронова. Уставный капитал — 233 млн рублей. Директор — Николай Данилин, депутат АКЗС.

«Автодорстрой» — муниципальное учреждение, принадлежит администрации Барнаула. Его создали в 2015 году. По заданиям мэрии убирает снег, чистит дороги и и занимается ямочным ремонтом. Директор — Андрей Курышин.

Какие дороги отремонтируют?

В 2019 году продолжится масштабная ремонтная кампания, начавшаяся в 2017 году. По проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) в дороги барнаульской агломерации (краевая столица, Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км) в 2019 году вложат 1,4 млрд рублей. Из них 680 млн придет из федеральной казны. На эти деньги удастся привести в порядок примерно 100 км дорог.

Посмотреть все улицы Барнаула, где в 2019 году будут менять асфальт, можно на нашей интерактивной карте. Красным — отмечены участки, где будут менять асфальт, синим — участки строительства и реконструкции.