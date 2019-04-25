В Барнауле за 150 миллионов рублей построят 800 метров дороги

Стоимость строительства новой 4-полосной дороги по ул. Солнечная Поляна между улицами Жасминная и Энтузиастов протяженностью 814 метров составляет 147,5 млн рублей. Такова начальная цена объявленного тендера на этот объект, следует из материалов сайта госзакупок.

Аукцион состоится 17 мая. Победитель получит право строить важный для жителей этого микрорайона участок дороги. Согласно проекту контракта, объект нужно сдать до 1 октября 2020 года. Ширина дороги составит 15 метров, расчетная скорость — 60 км/ч. Подрядчику нужно будет также построить тротуары с обеих сторон и смонтировать 617 метров ливневой канализации.

Дорога свяжет жилой массив на Солнечной поляне с Павловским трактом и окончательно решит проблему жителей коттеджей на улице Жасминной. Когда на Солнечной Поляне открылся ледовый дворец «Динамо», местные жители были возмущены тем, что по их улицам стали чаще ездить машины. Они даже самовольно перекрывали движение.

Напомним, одновременно с тендером на строительство дороги по улице Солнечная поляна на сайте госзакупок опубликовали аукцион на реконструкцию улицы Попова. На нее выделили 600 млн рублей.

Оба объекта сделают по проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). По нему в дороги барнаульской агломерации (краевая столица, Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км) в 2019 году вложат 1,4 млрд рублей. Из них 680 млн придет из федеральной казны. На эти деньги удастся привести в порядок примерно 100 км дорог. Посмотреть все улицы, где в 2019 году будут менять асфальт, можно на нашей интерактивной карте.