Трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Фото опубликовали очевидцы городских пабликов Barnaul 22 и Инцидент Барнаул.
Движение трамваев остановлено.
Ранее в Бийске трамвай с людьми «занесло на рельсах»: вагон пошел боком и врезался в столб.
Предпраздничное утро не задалось у водителя барнаульского трамвая № 10 — на кольце Малахова у электротранспорта разъехались оси по разным путям.
Фото опубликовали очевидцы городских пабликов Barnaul 22 и Инцидент Барнаул.
Движение трамваев остановлено.
Ранее в Бийске трамвай с людьми «занесло на рельсах»: вагон пошел боком и врезался в столб.
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