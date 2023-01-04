Трассы в Алтайском крае снова перекрыли из-за непогоды

Закрыты следующие участки:
- К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью» (с 0 км по 71 км+102 м) от Змеиногорска до Рубцовска,
- К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское» (с 0 км 212 м по 65 км + 0, 37 м),
- К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Казахстаном» (с 64 км по 169 км+281 м) от Курьи до границы с Республикой Казахстан.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
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