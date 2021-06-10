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Автоновости

Три автобусных маршрута в Барнауле изменятся на два дня

На два дня в Барнауле перекроют всю ширину проезжей части ул. Взлетной в районе дома № 30 (ост. Сиреневая). Это связано с ремонтом тепловой сети, предупредили в администрации города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Дорогу закроют с 20:00 18 июня до 20:00 20 июня.

В связи с этим изменится движение трех автобусных маршрутов:

  • № 47: ул. Лазурная — ул. Балтийская — ул. Сиреневая — ул. Взлетная, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Сергея Ускова — ул. Взлетная — ул. Сиреневая — ул. Балтийская, далее — по маршруту;
  • № 110: …ул.Власихинская — ул. Попова — ул. Балтийская — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Взлетная — ул. Сергея Ускова — ул. Балтийская — ул. Попова, далее — по маршруту;
  • № 10: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова; в обратном направлении: ул. Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Попова, далее — по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.

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