Три автобусных маршрута в Барнауле изменятся на два дня

Дорогу закроют с 20:00 18 июня до 20:00 20 июня.
В связи с этим изменится движение трех автобусных маршрутов:
- № 47: ул. Лазурная — ул. Балтийская — ул. Сиреневая — ул. Взлетная, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Сергея Ускова — ул. Взлетная — ул. Сиреневая — ул. Балтийская, далее — по маршруту;
- № 110: …ул.Власихинская — ул. Попова — ул. Балтийская — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Взлетная — ул. Сергея Ускова — ул. Балтийская — ул. Попова, далее — по маршруту;
- № 10: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова; в обратном направлении: ул. Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Попова, далее — по маршруту.
Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.