9 июня 20°C
﻿
Жизнь

Центр Барнаула перекроют из-за Дня России

10 и 12 июня в Барнауле закроют проезд по площади Сахарова, предупредили местные власти.

Флаг России
Флаг России
СС0

Движение запретят для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина :

  • с 10:00 до 13:00 10 июня,
  • с 10:00 до 22:30 12 июня.

Проезд закроют из-за подготовки и празднования Дня России.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее День России внес коррективы в график пригородных поездов.

Длинные выходные

В 2021 году праздник выпал на выходной — субботу. Дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.

День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года.
Ирина Пергаева

Что будет в День России в Барнауле

12 июня планируются спортивные мероприятия, концертные и молодежные программы:

  • С утра на стадионе «Лабиринт» начнется летний фестиваль спорта работников здравоохранения Алтайского края.
  • По городу пройдет мотопробег.
  • В 14:00 на площадке у Титов-Арены стартует Фестиваль ГТО среди работающей молодежи.
  • С 15:00 на пл. Сахарова начнется торжественное мероприятие «Барнаул, ты частица России» — выступления творческих коллективов и концерт Барнаульского духового оркестра.
  • Там же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
  • У памятного камня «50-летию студенческих отрядов Алтая» пройдет концерт студотрядов #МыРоссия.
  • В университетском дворике АлтГУ состоится награждение победителей конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021».
  • В 18.00 на пл. Сахарова стартует молодежная программа «Россия молодая».

Праздничные программы также подготовят в каждом из районов Барнаула.

Завершится день фейерверком на площади Сахарова в 22:30.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость