Центр Барнаула перекроют из-за Дня России

Движение запретят для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина :
- с 10:00 до 13:00 10 июня,
- с 10:00 до 22:30 12 июня.
Проезд закроют из-за подготовки и празднования Дня России.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее День России внес коррективы в график пригородных поездов.
Длинные выходные
В 2021 году праздник выпал на выходной — субботу. Дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.
Что будет в День России в Барнауле
12 июня планируются спортивные мероприятия, концертные и молодежные программы:
- С утра на стадионе «Лабиринт» начнется летний фестиваль спорта работников здравоохранения Алтайского края.
- По городу пройдет мотопробег.
- В 14:00 на площадке у Титов-Арены стартует Фестиваль ГТО среди работающей молодежи.
- С 15:00 на пл. Сахарова начнется торжественное мероприятие «Барнаул, ты частица России» — выступления творческих коллективов и концерт Барнаульского духового оркестра.
- Там же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
- У памятного камня «50-летию студенческих отрядов Алтая» пройдет концерт студотрядов #МыРоссия.
- В университетском дворике АлтГУ состоится награждение победителей конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021».
- В 18.00 на пл. Сахарова стартует молодежная программа «Россия молодая».
Праздничные программы также подготовят в каждом из районов Барнаула.
Завершится день фейерверком на площади Сахарова в 22:30.