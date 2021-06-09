Центр Барнаула перекроют из-за Дня России

10 и 12 июня в Барнауле закроют проезд по площади Сахарова, предупредили местные власти.

Движение запретят для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина :

с 10:00 до 13:00 10 июня,

с 10:00 до 22:30 12 июня.

Проезд закроют из-за подготовки и празднования Дня России.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее День России внес коррективы в график пригородных поездов.

Длинные выходные

В 2021 году праздник выпал на выходной — субботу. Дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.

День России в Барнауле. Речной вокзал , 12 июня 2017 года. Ирина Пергаева

Что будет в День России в Барнауле

12 июня планируются спортивные мероприятия, концертные и молодежные программы:

С утра на стадионе «Лабиринт» начнется летний фестиваль спорта работников здравоохранения Алтайского края.

По городу пройдет мотопробег.

В 14:00 на площадке у Титов-Арены стартует Фестиваль ГТО среди работающей молодежи.

С 15:00 на пл. Сахарова начнется торжественное мероприятие «Барнаул , ты частица России» — выступления творческих коллективов и концерт Барнаульского духового оркестра.

ты частица России» — выступления творческих коллективов и концерт Барнаульского духового оркестра. Там же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

У памятного камня «50-летию студенческих отрядов Алтая» пройдет концерт студотрядов #МыРоссия.

В университетском дворике АлтГУ состоится награждение победителей конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021».

В 18.00 на пл. Сахарова стартует молодежная программа «Россия молодая».

Праздничные программы также подготовят в каждом из районов Барнаула.

Завершится день фейерверком на площади Сахарова в 22:30.