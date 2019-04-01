У Старого моста через Обь после реконструкции появятся лодочная станция и «зона для селфи»

На Старом мосту после реконструкции, которая начнется уже в ноябре 2019 года, произойдет ряд улучшений пешеходной зоны. А перед въездом на мост со стороны Барнаула построят лодочную станцию.

В управлении автодорог (упрдор) «Алтай» подтвердили altapress.ru информацию о том, что коммунальный мост закроют на реконструкцию осенью, демонтируют полностью проезжую часть и соберут снова. Если все ремонтные работы пойдут по графику, открыть движение автомобилей по мосту планируют к середине 2020 года.

Особое внимание при проектировке моста уделят пешеходной части моста, рассказали в проектной корпорации. Если все, что касается транспорта, останется без особых изменений, кроме обновления полотна, то для пешеходов хотят заменить ограждение, сделать современное покрытие с асфальтом и резиновой крошкой, а также установить смотровую площадку. Новая «зона селфи» будет вынесена на полметра и оборудована дополнительными поручнями и ограждением на 2 человеческих роста. Кроме того, возможно проведение wi-fi.

Также altapress.ru стало известно, что после ремонта за ненадобностью уберут рамку ограничителя для грузовиков, которую в последнее время часто сбивали фуры. А так как территория, на которой она стояла больше не нужна дорожникам, то ее вместе с территорией заброшенного поста ГАИ продадут под застройку. По словам источника altapress.ru, уже появился претендент из Новоалтайска, собирающийся построить на этом месте лодочную станцию.

Как будут ремонтировать Старый мост

Если все пойдет по плану, то весной и в начале лета 2020 года дорожники планируют отремонтировать подъезды к мосту, положить асфальт и открыть мост для движения всех видов транспорта.

Пока этот переход будет закрыт для движения, автобусы и личный транспорт смогут выезжать из Барнаула на правую сторону Оби только по Новому мосту.