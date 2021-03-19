У жительницы Барнаула арестовали 17 машин

Женщина задолжала 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Приставы объявили розыск имущество должницы, нашли и арестовали.
«Теперь должнице предстоит решить: либо погасить имеющуюся задолженность, либо попрощаться с автотранспортными средствами», — сообщили в УФССП.
Во втором случае машины отправят на «принудительную реализацию».
Чтобы узнать о своих долгах, достаточно зайти на сайт управления в раздел «Банк исполнительных производств», воспользоваться приложением «ФССП» на мобильных устройствах или обратиться на портал Госуслуги.
Ранее алтайские приставы составили портрет типичного должника.