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Автоновости

У жительницы Барнаула арестовали 17 машин

17 автомобилей пришлось арестовать судебным приставам Алтайского края у жительницы Барнаула.

У жительницы Барнаула арестовали 17 транспортных средств.
У жительницы Барнаула арестовали 17 транспортных средств.
пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

Женщина задолжала 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Приставы объявили розыск имущество должницы, нашли и арестовали.

«Теперь должнице предстоит решить: либо погасить имеющуюся задолженность, либо попрощаться с автотранспортными средствами», — сообщили в УФССП.

Во втором случае машины отправят на «принудительную реализацию».

Чтобы узнать о своих долгах, достаточно зайти на сайт управления в раздел «Банк исполнительных производств», воспользоваться приложением «ФССП» на мобильных устройствах или обратиться на портал Госуслуги.

Ранее алтайские приставы составили портрет типичного должника.

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