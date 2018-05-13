Автоновости

Участники ДТП в Барнауле призывают свидетелей

Сегодня, 12:48.
Автоновости

Участники дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в начале мая, ищут свидетелей, пишет Barnaul22.

ДТП.
ДТП. Фото : barneos22.

В пятницу 11 мая автомобили столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Никитина. У одного помято крыло и капот, у второго, скорее всего, пострадала боковая часть. Участники ДТП просят откликнуться свидетелей, у которых сохранилась видеозапись с регистратора.

Также барнаульцы пытаются разобраться в ДТП, которое произошло 5 мая на кольце Юрина – Малахова. В нем участвовали "Лада Гранта" и  "Тойота Спринтер", которая покинула место происшествия.

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